Geuzestekerij De Oude Cam kreeg heel wat volk over de vloer Marc Colpaert

24 juni 2019

Karel Goddeau van de Oude Geuze Stekerij De Oude Cam in Gooik mocht op zondag heel wat mensen een glaasje Geuze aanbieden. Het was drukkend warm op zondag dus kwamen heel wat mensen een kijkje nemen in de koele lokalen van De Oude Cam in het centrum van Gooik. Tussen de oude eiken vaten van meer dan 100 jaar oud, rijpt al jarenlang het bier uit de vier windstreken van het Pajottenland. Deze Geuze bevat enkel tarwe, gerstemout en hop en is niet gepasteuriseerd en spontaan hergist op de fles. Ook tal van sportievelingen van het tweede Bruegels FietsFeest zakten even af naar De Oude Cam. En Karel die goot met plezier de bekers nog eens vol en dat waren er een hele hoop!