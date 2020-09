Gemiste competitiestart tempert het enthousiasme bij Kester-Gooik niet Erik Vandeweyer

20 september 2020

15u31 0 Gooik Vorig seizoen degradeerde Kester-Gooik uit eerste provinciale. Corona speelde de fusieploeg parten. In het tussenseizoen bleef het bestuur niet stilzitten en werd er naarstig gewerkt aan een vernieuwde ploeg. Het is immers de ambitie om op termijn terug te keren naar de hoogste provinciale reeks. De start van de nieuwe campagne werd echter geen onverdeeld succes.

Met één op zes kan men bij Kester-Gooik niet echt spreken van een geslaagde competitiestart. Voorzitter Pascal Vandercammen beaamt. “Het klopt dat we met Wemmel en Groot-Dilbeek al twee lastige tegenstanders hebben moeten bekampen. Toch moeten we eerlijk blijven. We hadden op meer gehoopt dan één schamel punt. Bovendien is ons spel nog niet goed. Tegen Wemmel brachten we twintig minuten goed voetbal, de rest was nog ondermaats.”

Blijvende ambities

Wie geproefd heeft van eerste provinciale, wil die smaak blijven proeven. Pascal Vandercammen knikt instemmend. “Vroeg of laat willen we terug naar eerste provinciale. Liever vroeg dan laat natuurlijk (lacht). We beseffen dat een promotie niet op bestelling komt. Groot-Dilbeek is een echte topper. Ook van Asse-Zellik en Kraainem mag zeer veel verwacht worden. Wij willen onze voet naast die teams kunnen zetten. We hebben ook recht van spreken. Geen enkele sterkhouder heeft de club verlaten. Daarnaast hebben we toch wat talent aangetrokken. De Ridder, Samutondo en Hellinckx deden met La Rhodienne-De Hoek ervaring op een hoger niveau op. Soufiane Alouat kwam over van Groot-Dilbeek, Kenneth Ost van Voorde-Appelterre. Die jongens hebben allemaal wat in hun mars. We merken wel dat het anders voetballen is in tweede provinciale. Vorig seizoen verwachtte niemand dat we het spel zouden maken, nu wordt dat wel van ons verwacht.”

Trainingsaanpak

Omwille van corona heeft men bij Kester-Gooik volgens Pascal Vandercammen een en ander moeten bijsturen. “De eerste ploeg is al in juni herbegonnen met de trainingen. Dat gebeurde een maand eerder dan gebruikelijk. In het begin hadden de spelers ook nog geen concreet doel voor ogen. Trainingen verliepen anders. Besmettingen hebben we tot nu toe niet gehad. De coronamaatregelen werden allemaal toegepast. Voor de jeugd is er behalve de veiligheidsmaatregelen niet zo veel veranderd. Stilaan valt alles in de plooi.”

Het budget

Pascal Vandercammen windt er geen doekjes om. De pandemie koste de voetbalclubs veel geld. “We hebben geen restaurant kunnen organiseren. Op de jaarmarkt hadden we geen stand. Het paastornooi ging niet door. Nog enkele initiatieven moesten afgevoerd worden. Ik schat dat we ongeveer 70.000 euro inkomsten gemist hebben. Veel extra steun moeten voetbalclubs niet verwachten. Gelukkig zijn we een financieel gezonde club. Ik verwacht wel dat heel wat verenigingen in de komende maanden wel in de problemen zullen komen.”