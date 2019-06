Gemeenteraad heeft BE-Alert goedgekeurd Schepen De Wilde vraagt om u in te schrijven Marc Colpaert

26 juni 2019

Op de gemeenteraad van 25 maart werd het voorstel om de gemeente Gooik in te schrijven op het waarschuwingskanaal BE-Alert goedgekeurd. Dit systeem alarmeert mensen via SMS, telefoon, mail of sociale media over incidenten en situaties van algemeen belang. “Een aantal personeelsleden van het gemeentebestuur hebben onlangs een vorming rond Be-Alert gekregen. Het is de bedoeling om via de sociale media-kanalen van de gemeente zoveel mogelijk Gooikenaars warm te maken om hierop in te tekenen. Tijdens de jaarmarkt van Gooik in september plannen we ook een infostand ter promotie”, zegt ict schepen Gunther De Wilde(CD&V).

Wie zich op BE-Alert.be registreert, kan bij een noodsituatie in de onmiddellijke omgeving, snel op de hoogte worden gebracht. Wie zich niet zelf kan registreren kan dit vragen aan de kinderen, een familielid of een goede buur. Schrijf je nu in op https://www.be-alert.be/nl.