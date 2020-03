Gemeenteraad en Raad Voor Maatschappelijk Welzijn gaan digitaal door

Amber Gys

23 maart 2020

17u23 0

De maatregelen van het coronavirus hebben ook een grote impact op de werking van de gemeenten. Zo gaat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk Welzijn (RVMW) in Gooik van 31 maart 2020 digitaal door. “De raadsleden kunnen van thuis stemmen per agendapunt via de applicatie iVoting in e-Notulen. Vragen van raadsleden kunnen op voorhand doorgestuurd worden en zullen via mail beantwoord worden. Het publiek kan de gemeenteraadszitting niet mee maken maar de agenda is wel publiek beschikbaar voor wie het wenst”, vertelt gemeenteraadsvoorzitter Lieven Krikilion.