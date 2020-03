Gemeentebestuur start webplatform ‘Samen voor Gooik’ Amber Gys

30 maart 2020

12u27 0 Gooik Het gemeentebestuur van de gemeente Gooik heeft vorige week de Het gemeentebestuur van de gemeente Gooik heeft vorige week de website ‘Samen voor Gooik’ gelanceerd om snel en efficiënt te kunnen communiceren over alle maatregelen en initiatieven ter bestrijding van het coronavirus.

De gemeente laat weten dat men op de website belangrijke informatie kan terugvinden, maar ook zelf vragen kan stellen. “We willen samen de handen in elkaar slaan zodat we deze crisis kunnen overwinnen en ieders gezondheid kunnen garanderen”, laat burgemeester Michel Doomst weten. “De burgers kunnen zich aanmelden als hulpbehoevende of als vrijwilliger om zo elk hun steentje bij te dragen of zelf te vragen.” Ook kan er op de website de afhaal- en leverdiensten worden geraadpleegd voor restaurants in de gemeente. Elke persoon of vereniging kan zelf een initiatief op poten zetten, een ‘warme actie’, die digitaal kan worden ingegeven.