Gemeente zorgt via subsidie voor meer bomen en planten Dit jaar werden er 2.300 haagplanten en 150 bomen besteld Marc Colpaert

18 november 2019

De gemeente Gooik organiseerde al voor de 19 de keer hun jaarlijkse haagplant- en fruitboomactie in de gemeente. Dit jaar werden er 2.300 haagplanten en 150 bomen besteld die mits een gemeentelijke subsidie voor de helft van de prijs werden aangekocht. In het tuincentrum ‘t Heideroosje in Leerbeek kwamen heel wat mensen hun bestelde haagplanten of bomen afhalen. Ook eerste schepen Simon De Boeck(CD&V) samen met zijn kinderen Elisa, Paulien en Jan-Klaas kwamen hun haagplantjes lijsterbes, kardinaalsmuts en vogelkers afhalen. “Wij proberen al bijna 20 jaar om onze inwoners te stimuleren om meer haagplanten of fruitbomen aan te planten. Als we eens de rekening maken dan hebben we gedurende 19 jaar al in totaal 65.108 haagplanten laten plaatsen, goed voor 22 km nieuwe hagen in onze gemeente. Daarnaast ook nog 4.399 fruitbomen en 223 andere bomen. Om het aantrekkelijk te maken voor de mensen worden de plantjes aangeboden tegen een gunsttarief met een gemeentelijke subsidie van 50 procent”, aldus de schepen. Jean en Jeannine Tordeur van ‘t Heideroosje geholpen door hun kleinkinderen Liesa en Vic zorgden ervoor dat alles vlekkeloos verliep.