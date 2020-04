Gemeente zendt wekelijkse uitzending ‘Gooik Live’ uit met nieuws van onder eigen kerktoren: “Inwoners willen op de hoogte blijven” Amber Gys

20 april 2020

15u13 2 Gooik De gemeente Gooik lanceerde ‘Gooik Live’ op hun Facebookpagina om de inwoners op de hoogte te houden van het laatste coronanieuws uit de eigen gemeente. Elke vrijdagavond zenden ze live uit met verschillende gasten en nieuwtjes over de gemeente.

Jeroen De Vroede van Vaudeville werd opgeroepen om de gemeente er bij de praktische invulling te helpen. Hij heeft in Oetingen zijn eigen opnamestudio en weet hoe hij aan zo’n initiatieven kan beginnen. “De eerste uitzending werd gehouden op vrijdag 10 april, en je merkte dat de mensen dat echt apprecieerden”, vertelt burgemeester Michel Doomst. “We zijn van plan om gedurende de hele coronacrisis te blijven uitzenden met wisselende gasten en onderwerpen. Wie weet wordt dit initiatief ook nog doorgetrokken na deze crisis, maar dat moeten we nog eens afwegen.”

Dries Baert maakt in de tussentijd reportages van in de buurt om de uitzending wat luchtiger te maken. Zo gaat hij een praatje slaan met lokale handelaars of polst hij bij enkele inwoners hoe zij de coronacrisis ervaren. “Op deze manier wilden we de gewoonlijke buurtbabbels toch wat in ere houden. Hiermee krijgen we de kans om op korte afstand alle herkenbare en actuele onderwerpen en thema’s te behandelen.”

Onder eigen kerktoren

Doomst merkte dat heel wat inwoners zich afvroegen hoe het er aan toe gaat in eigen gemeente. Na de opstart van platform samenvoorgooik.be, vonden ze dat het toch wat interactiever mocht dan dat. “Nu iedereen in zijn kot moet blijven, vonden we het de perfecte moment om eens te tonen hoe het er onder de eigen kerktoren aan toe gaat. Iedereen is dankzij de media al heel goed op de hoogte hoe het er in het land aan toe gaat, maar mensen vragen zich ook af hoe het hier nu precies zit. En deze live-uitzending is hiervoor de perfecte kans.”

Elke vrijdagavond vanaf 18.30 uur kan je de uitzending live volgen via de Facebookpagina van de gemeente Gooik. Nadien kan deze herbekeken worden via de website samenvoorgooik.be. Elke keer komt er een nieuwe gast die wat toelichting geeft bij zijn of haar takenpakket tijdens de coronacrisis. Iedereen kan vrij reageren onder de filmpjes met eventuele vragen die nadien kunnen beantwoord worden door de gast.