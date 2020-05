Gemeente wil op korte termijn in elke deelgemeente een speelbos Amber Gys

26 mei 2020

16u36 1 Gooik De gemeente Gooik wil op korte termijn in elke deelgemeente een speelbos. De eerste gesprekken met een aantal eigenaars verlopen alvast positief volgens eerste schepen Simon De Boeck (CD&V).

Speelbossen zijn volgroeide bossen waarvan de eigenaar toestemming geeft om het bos in te richten voor de spelende jeugd. Volgens eerste schepen Simon De Boeck verlopen de eerste gesprekken met de eigenaars al vlot. “Maar aangezien een bos vaak samengesteld is uit vele kleine percelen, gaat het wel over een paar tientallen betrokkenen. Elk van hen kreeg deze week een brief in de bus met de vraag of ze graag meewerken”, klinkt het bij De Boeck. “We hebben een prachtige landelijke gemeente. Het is de bedoeling om die natuur ook echt te kunnen beleven door zones in te richten waar kinderen zich kunnen amuseren.”

Momenteel bevindt er zich al een speelbos op de grens tussen Leerbeek en Kester. “Daar aanvaardde Natuur en Bos al een regeling om erkend te worden als natuurgebied door Natuurpunt. Het bos rond de ijzeren man is dan ook al jaren een verborgen parel voor de Chiro van Kester.” De gemeente wil de gekende speelplekken van de jeugdverenigingen nu gebruiken als leidraad om nieuwe speelbossen op te richten.

Idee van jeugdraad

Ook de jeugdraad was al even bezig om speelbossen bij de gemeente aan te moedigen. Oud-jeugdraadvoorzitter en huidig gemeenteraadslid Samuel Billens (CD&V) ging in gesprek met De Boeck om te zoeken naar een geschikte plaats in Oetingen. “Er zijn gesprekken aan de gang met de eigenaars van het bos tussen de Frankrijstraat en de Peverstraat die al jaren een gekend zijn voor de scouts van Oetingen”, klinkt het bij Billens. Voor deelgemeente Strijland onderzoekt de gemeente ze of er een plaats is in de omgeving van de jeugdverenigingen KLJ en Chiro.