Gemeente voorziet tot 50.000 euro voor ondernemers als economische relance: “Men ziet eindelijk de noodzaak ervan in” Amber Gys

29 mei 2020

15u12 0 Gooik De Gooikse gemeenteraad besliste afgelopen dinsdag om een budget van 50.000 euro vrij te maken om de Gooikse handelaars en ondernemers te ondersteunen bij de economische relance. N-VA Gooik stelde al eerder voor om een coronafonds op te richten.

Afgelopen maand stelde de N-VA fractie in Gooik nog voor om een coronafonds op te richten voor de economische relance. Dat voorstel werd toen echter weggestemd door de meerderheidspartij CD&V. “Maar we zijn blijven inzetten op het belang ervan en zijn tevreden dat CD&V nu inziet dat de noodzaak er toch is”, aldus stelt Steve Dehandschutter, fractieleider van N-VA Gooik. “Het verschil in houding van de CD&V tegenover de vorige gemeenteraad is erg verschillend want toen stelde de burgemeester nog dat het niet aan de gemeente is om aan economische relance te doen.”

Werkgroep

Op 4 juni komt er een werkgroep samen om de maatregelen die kunnen genomen worden te bespreken. Deze werkgroep bestaat uit een selectie van Gooikse ondernemers onder leiding van schepen Gunther de Wilde (CD&V). Ook de N-VA werd ook uitgenodigd om deel te nemen in de werkgroep. “Wij gaan ons hier constructief opstellen om de ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen. We mogen echter niet vergeten dat de economische relance ook op onze Gooikse verenigingen van toepassing is. Wij gaan dan ook voorstellen om de werkgroep uit te breiden met de verenigingen om een totaalaanpak te hebben.”