Gemeente voorziet faceshields voor openbare werkers Amber Gys

06 april 2020

12u35 3 Gooik De gemeentewerkers van de gemeente Gooik kregen maandagmiddag faceshields om zich te beschermen tegen de opening van het containerpark.

De containerparken openen dinsdag 7 april opnieuw hun deuren. Om de bescherming van de medewerkers te garanderen, doneerde het gemeentebestuur faceshields. “Ik ben via contacten te weten gekomen waar we aan faceshield maskers konden geraken. Ik heb meteen aan het college voorgesteld om deze maskers aan te kopen om ons eigen personeel van de gemeente een bescherming aan te bieden”, aldus schepen Christa Dermez.

Persoonlijk beschermingsmateriaal is van groot belang tijdens deze dagen. Dat is zeker zo voor mensen binnen de zorg, maar ook voor het personeel dat actief is binnen de openbare diensten. “Zo’n shield schermt het hele gezicht af en laat nog de persoonlijke vrijheid om eronder een bijkomend mondmasker te dragen, voor wie dat wenst”, vertelt schepen van Openbare werken Simon De Boeck. “Het was voor het gemeentebestuur een kleine moeite om te beslissen een voorraad van 250 stuks in te slaan. Die zullen eerst worden uitgedeeld aan het gemeentepersoneel. Maar daarnaast is er nog ruimte om enkele Gooikenaars van een exemplaar te voorzien.”

Al wie beroepshalve regelmatig in contact komt met mensen en zelf de nodige bescherming niet gevonden heeft kan een aanvraag doen om zo een faceshield te verkrijgen.