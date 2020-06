Gemeente stelt zomerplan voor als extra duwtje in de rug voor getroffen sectoren Amber Gys

28 juni 2020

14u30 1 Gooik De gemeente Gooik heeft een zomerplan opgemaakt dat een actieplan inhoudt naar de verschillende belanghebbende deelgroepen.

Bij het uitbreken van het coronavirus had de gemeente al een crisisplan opgemaakt, daarna werd een ‘uitstapplan’ uitgewerkt. Voor de zomervakantie in juli en augustus wil de gemeente via een zomerplan de mensen begeleiden. “We willen daarin samen waken over de gouden driehoek om uit deze crisis te geraken, rekening houdende met gezondheid, lokale economie en ieders welzijn”, reageert burgemeester Michel Doomst (CD&V). Het zomerplan speelt in op de sectoren die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Voor de jeugd wordt de omkadering voor de kampen vanuit de gemeente gesteund, de speelpleinwerking is voor juli en augustus voor de hele vakantie gegarandeerd. Toerisme in eigen streek wordt aangemoedigd door alle mogelijkheden tot wandelen en fietsen in kaart te brengen en Pajotse zomerevenementen te lanceren. De jaarlijkse Pareltjesworp en Oogstfeesten worden omgebouwd tot een streekproductenmarkt en de jaarmarkt wordt een pompoenenwandeling. De waardebon koop lokaal wordt uitgewerkt. De gemeente lanceert ook mee de klimaatactie Opgewekt Pajottenland. Deze folder wordt in de week van 29 juni door vrijwilligers aan huis bezorgd.