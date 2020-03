Gemeente plaatst extra verbodsborden in de Kerkstraat voor betere verkeersdoorstroming

Marc Colpaert

09 maart 2020

13u49 3 Gooik In afwachting van het uittekenen van parkeervakken mag men momenteel niet zomaar overal parkeren in de Kerkstraat in Oetingen. Dat heeft de gemeente Gooik duidelijk gemaakt met enkele verkeersborden.

Sinds begin deze maand heeft de gemeente een trajectcontrole laten plaatsen, vanaf de Kerkstraat tot het einde van de Lenniksestraat in Oetingen. Dit gebeurde vooral op vraag van de inwoners die een oplossing zochten voor de vele hardrijders in hun straat. Op termijn zullen tevens de bloembakken, die er nu nog staan, verdwijnen. “Tegen het einde van deze maand hopen we om de nodige parkeervakken te laten schilderen in de Kerkstraat. Vanaf dan is het voor iedereen duidelijk waar men nog in deze straat mag parkeren. Wij voorzien nog een tiental parkeerplaatsen om de normale doorstroom van voertuigen niet te belemmeren met de invoering van de trajectcontrole”, zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V).