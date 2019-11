Gemeente op zoek naar nieuwe belleman Marc Colpaert

15 november 2019

Wim Beeckmans gekend als ‘de belleman’ uit Gooik stopt er mee wegens gezondheidsproblemen en dus moet de gemeente op zoek naar een nieuwe belleman. Bijna 15 jaar nadat burgemeester Michel Doomst(CD&V) aan Wim in 2005 vroeg of hij belleman wilde worden, is deze nu gestopt. “Mijn gezondheidstoestand liet het niet meer toe om deze job van belleman nog verder uit te oefenen. Ik vind het natuurlijk spijtig maar mijn gezondheid gaat voor”, zegt Wim. Tijdens de 11 november viering was hij de laatste keer van de partij met kostuum, bel en luide stem in Gooik. “We gaan hem wel missen want Wim was altijd stipt op tijd en op de afspraak, dat moet gezegd worden”, aldus de burgemeester. Hij is daarnaast van mening dat een belleman in een landelijke gemeente zeker op zijn plaats is, dus is de gemeente op zoek naar een opvolger voor Wim. “Het zal zeker niet gemakkelijk zijn, want niet iedereen beschikt over een stem als een klok, zoals het geval was bij Wim, maar wij hopen toch dat iemand zich geroepen voelt om de nieuwe belleman van Gooik te worden”, aldus Doomst. Wie zich geroepen voelt om de taak van Wim op te nemen, mag contact opnemen met de gemeente Gooik.