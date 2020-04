Gemeente ondersteunt zwerfvuilrapers: “Stap dichter naar een zwerfvuilvrije gemeente” Amber Gys

09 april 2020

18u38 1 Gooik De gemeente Gooik wil zwerfvuilrapers een handje helpen. De bewoners kunnen een aanvraag doen om materiaal te verkrijgen zoals een grijper, handschoenen en vuilniszakken.

Heel wat wandelaars nemen tijdens een wandeling door Gooik spontaan blikjes en ander zwerfafval mee naar huis. Pieter Billens en Pascal de Leener merkten het op en brachten het idee aan. “De gemeente ondersteunt dit initiatief graag door het voorzien van geschikt materiaal, ook voor de allerkleinste deelnemers”, aldus eerste schepen Simon De Boeck.

Het bericht werd dondermiddag gelanceerd via sociale media. “Onze inwoners ontdekken tijdens de coronacrisis opnieuw hoe mooi onze gemeente is. Maar mensen storen zich ook terecht aan de achtergelaten blikjes en ander vuil en nemen het mee om thuis in de vuilbak te gooien. Zoveel enthousiasme ondersteunen we graag door het aanbieden van speciale grijpers, handschoenen en afvalzakken. Op deze manier zijn we opnieuw een stap dichter naar een zwerfvuilvrije gemeente.”

Wie interesse heeft, kan even bellen naar 02/532.41.56. Het materiaal wordt dan buiten aan het gemeentehuis klaargezet om afgehaald te worden. De speciale zwerfvuilzakken mogen mee buiten staan met de gewone restafvalophaling van Intradura.