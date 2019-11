Gemeente koopt drie elektrische fietsen voor de kleine verplaatsingen Marc Colpaert

29 november 2019

11u58 4 Gooik De gemeente Gooik heeft drie elektrische fietsen aangekocht voor het gemeentepersoneel. Zij kunnen de fietsen gebruiken om kleine verplaatsingen mee uit te voeren tijdens de diensturen.

De gemeente heeft drie elektrische fietsen aangekocht voor het personeel. Dit zijn twee gewone elektrische fietsen en een elektrische mountainbikefiets. Er staat een fiets in het gemeentehuis, bij de dienst Vrije Tijd en in de lokalen van het OCMW. “Het is de bedoeling dat als onze mensen zich voor hun werk even moeten verplaatsen, dat ze dan gebruik maken van deze fietsen. Het is gemakkelijk, goed voor het milieu en goed voor jezelf”, aldus Ludo Dehandschutter.

Zijn collega van de dienst Vrije Tijd Tom Van Den Bossche kan dit alleen maar bevestigen. “Onlangs moest ik naar Paddenbroek, dus nam ik de mountainbike en het liep echt op wieltjes”, lacht hij. Nu de gemeente een investering deed van 6.500 euro voor deze drie fietsen is het natuurlijk de bedoeling dat het personeel ook deze fietsen gaat gebruiken. Om die reden kan het gemeentepersoneel vanaf heden geen vergoeding meer vragen, indien ze hun wagen nemen voor het maken van een kleine verplaatsing tijdens de werkuren.