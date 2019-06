Gemeente investeert in nieuwe discuskooi Marc Colpaert

12 juni 2019

Op de atletiekpiste in Gooik staat sinds deze week een nieuwe discuskooi of discusstand te blinken, kostprijs ongeveer 15.000 euro. De gemeente Gooik is stelselmatig bezig met de verdere uitbouw van hun sportinfrastructuur ter hoogte van de nieuwe atletiekpiste in Strijland. In een uithoek van het terrein werd nu een nieuwe discuskooi geplaatst. “Gelukkig kunnen wij voor het plaatsen van deze nieuwe infrastructuur rekenen op de nodige subsidies van Vlaanderen om zo deze sportinfrastructuur verder uit te bouwen”, vertelde burgemeester Michel Doomst(CD&V) die ook even een discus kwam gooien. Nadien waren de juniors, seniors en masters al gretig gebruik aan het maken van deze nieuwe discusstand. “Wij zijn vandaag natuurlijk blij met deze nieuwe aanwinst, want vroeger moesten onze atleten gaan trainen naar Ninove, want in Gooik was dit niet mogelijk”, vertelde Arne De Cremer voorzitter van Atletiek Club Pajottenland(ACP). Deze vereniging heeft momenteel ongeveer 600 sporters, die intens gebruik maken van de atletiekpiste en nu dus ook van de nieuwe discusstand.

