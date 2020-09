Gemeente Gooik neemt deel aan World Cleanup Day en stelt materiaal gratis ter beschikking Amber Gys

15 september 2020

12u16 0 Gooik De gemeente Gooik roept haar inwoners op om op zaterdag 19 september, World Cleanup Day, mee de handen uit te mouwen te steken en het zwerfvuil in de Gooikse straten op te ruimen.

De coronacrisis zorgde voor extra zwerfvuil, zo worden er bijvoorbeeld steeds meer mondmaskers en handschoenen achtergelaten op de openbare wegen. Maar, volgens de gemeente zorgde de coronacrisis er ook voor dat steeds meer mensen zich bewust werden van de problematiek van het zwerfvuil, en dus meer mensen zwerfvuil willen opruimen. De gemeente zal daarom ook zelf haar steentje bijdragen aan World Cleanup Day door het ter beschikking stellen van gratis vuilniszakken, afvalgrijpers en handschoenen die kunnen opgehaald worden op het gemeentehuis. Ook vereningen, buurtwerkingen of een gezin kan een zwerfvuilactie voor World Cleanup Day organiseren door zich te registreren op mooimakers.be.

Actieplan Gooik

De gemeente Gooik zet al enkele jaren in op een schone gemeente met het actieplan ‘Gooik blijvend proper’. Zo zorgen de Keep it Cleaners (KIC’ers), een groep Gooikse inwoners, voor nette straten door regelmatig het zwerfvuil in hun buurt op te ruimen. In ruil zorgt de gemeente dan voor gratis materiaal. De betrokken worden ook jaarlijks uitgenodigd op een gezellig samenzijn. “Sinds de start van het project liggen de wegen er opmerkelijk netter bij, dus ik draag graag mijn steentje bij”, klinkt het bij Simon De Boeck, schepen van Leefmilieu. “Acties zoals KIC en World Cleanup Day passen perfect in onze visie van duurzame gemeente en sluiten mooi aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die we willen realiseren, rond bijvoorbeeld Klimaatactie en Duurzame steden en gemeenten.”

Het jaarlijks samenzijn met de KIC’ers kon door corona echter nog niet plaatsvinden. “Met deze actie en oproep naar nieuwe kandidaten hopen we de KIC’ers een duwtje in de rug te geven. Want samen zwerfvuil rapen kan een leuke actie zijn voor een vereniging en propere straten zijn fijn voor iedereen. We vragen wel dat iedereen die op pad gaat, aandacht heeft voor de coronamaatregelen”, besluit schepen De Boeck.