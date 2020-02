Geert opent nieuwe eetkroeg vlak naast zijn oud café: “Ik kon er niet meer overleven. Hier kan ik wél mijn zin doen” Amber Gys

21 februari 2020

15u37 0 Gooik Geert De Slachmuylder (48) opent eind deze maand zijn nieuwe eetkroeg BAAR28 in het centrum van Gooik. Opmerkelijk: de nieuwe zaak komt nét naast het voormalige café De Vrede waar hij 12 jaar lang achter de toog stond. Het oude café wordt, samen met het jeugdhuis, binnenkort afgebroken.

De grootvader van Geert kocht het café in 1960. Het is dus al jaren in de handen van familie De Slachmuylder. Geert was zelf 12 jaar café-uitbater maar moest eind 2019 noodgedwongen zijn deuren sluiten. “Ik kon geen winst meer maken en niet meer overleven. Als je als café afhangt van een brouwer, dan teken je het doodsvonnis van de zaak. De bierprijzen lagen te hoog dus besloot ik er mee op te houden.” Ondertussen werd het gebouw opgekocht door een projectontwikkelaar die er een nieuwbouw op zal zetten.

Geert opent op 28 februari zijn nieuwe eetkroeg BAAR28. Opvallend, want de kroeg bevindt zich náást café De Vrede. “Dit pand is volledig van mij en ik kan er mijn zin mee doen. Ik besef nu dat ik dat beter twaalf jaar geleden al had moeten doen. De overlevingskans is hier veel beter.” De naam ‘BAAR28' is een link naar zijn eetkroeg en het adres waar het zich bevindt (Dorpsstraat 28).

Klanten

“Mijn vaste klanten geloofden eerst niet dat De Vrede de deuren zou sluiten. Veel van die mensen kwamen al van in het begin naar hier, zij zagen er echt wel van af.” Geert hoopt vooral zijn oude cliënteel te behouden maar ook het jonger publiek aan te trekken. “We hebben het authentiek interieur proberen behouden maar in een verjongd jasje gestoken. We zochten naar de ideale mix tussen café, bistro en de Zomerbar.”

Geert heeft al twintig jaar een eigen traiteurdienst en is van plan dat te blijven doen. Ook de verenigingen die zich vestigden in het oude café zullen mee kunnen verhuizen. “De duivenlokalen blijven behouden, net zoals de biljartclub. Wij blijven ons ook nog steeds inzetten voor de organisatie van De Brabantse Pijl.”

Eetkroeg

De eetkroeg maakt plaats voor 80 zitplaatsen. In de zomer zal de Zomerbar achteraan ook opnieuw worden geopend waar plaats zal zijn om 120 mensen te bedienen. De eetprijzen schommelen tussen 10 en 25 euro met keuze uit 50 verschillende bieren en 10 cocktails. “We zijn van plan om elke 28ste van de maand een speciaal evenement te organiseren. Op 28 maart doen we ribbekes a volonté en de maand erna organiseren we een wielerpraatshow over de afgelopen wielerklassiekers met bekende wielrenners.” De bar/eetkroeg zal ook een officieel Lottospeelpunt worden.

De grote opening van BAAR28 is gepland op 28 februari. De bezoekers kunnen er vanaf dan terecht voor zowel een pintje, croque, spaghetti en vlees- en visgerechten. Het is volledig rolstoeltoegankelijk met directe verbinding naar de Zomerbar en aansluitende parking. De vaste sluitingsdag is woensdag en donderdagvoormiddag. Meer info over de openingsuren of komende evenementen kan je terugvinden op de Facebookpagina.