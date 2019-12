Geert doet de deuren van café De Vrede definitief dicht Maar opent binnen twee maanden een nieuwe zaak Marc Colpaert

28 december 2019

16u15 0

Geert De Slachmuylder(47) sluit op zondag de deuren van café De Vrede in het centrum van Gooik. In februari van volgend jaar opent hij een nieuwe zaak enkele tientallen meters verderop, die zaak zal de naam ‘Bar 28' meekrijgen en wordt een soort van eetkroeg.

Het was de grootvader van Geert die het café kocht in 1960, ondertussen was ook de vader van Geert enkele jaren cafébaas in het centrum. “Ik zal nu 12 jaar het café open gehouden hebben maar na morgen is het definitief gedaan hier in de Vrede”, zegt Geert. Het gebouw werd ondertussen opgekocht door een projectontwikkelaar die er een nieuw gebouw gaat op plaatsen. “Dat was niet de hoofdreden van mijn vertrek, het probleem was dat we voor de bierprijzen afhankelijk waren van de brouwer en dat was niet meer haalbaar in deze tijd”, zegt Geert. Maar stilzitten is deze actieve man niet van plan want er staat al een nieuw project op hem te wachten. “De krantenwinkel twee huizen verder dan café De Vrede heeft de deuren dicht gedaan, enkele weken geleden en dus ga ik daar een nieuw café, ik noem het meer een eetkroeg, openen en dit normaal ergens in februari 2020", zegt hij. Alle verenigingen die vandaag een plaats vonden in De Vrede zullen dan ook vanaf februari een plaats krijgen in deze nieuwe zaak. “Ondertussen kreeg ik al van vele mensen te horen dat met het verdwijnen van café De Vrede een stukje nostalgie in het centrum van onze gemeente verdwijnt. Dat is natuurlijk jammer, maar daar kan ik spijtig genoeg niet veel aan veranderen, het café ging sowieso afgebroken worden. Natuurlijk is iedereen welkom om iets te komen drinken of eten in mijn nieuwe zaak Bar 28", besluit Geert. Zondag 29 december is café De Vrede de allerlaatste dag open en iedereen is welkom om er nog vlug een pintje te komen drinken.