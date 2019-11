Geen vierde overwinning op rij voor het team Celtic Marc Colpaert

12 november 2019

Het team Santos was de beste tijdens de jaarlijkse sportquiz in de zaal Elckerlyc in Oetingen. Het team Celtic die de vorige drie edities had gewonnen werd nu pas vierde. De mensen van de Supportersclub SK Oetingen organiseerden al hun vierde sportquiz in het centrum van Oetingen. Niet minder dan 29 ploegen, een volle zaal dus, streden voor de overwinning. Filip De Mulder was de speaker van dienst en stelde de vele quizvragen aan de deelnemers. Het was uiteindelijk het team van Santos die met de overwinning ging lopen, een tweede plaats was voor Team Fuzzas en brons voor Talk to de Gendt. “Het team Celtic dat al drie keer de sportquiz won de afgelopen jaren, tuimelde net uit de top drie en eindigden deze keer op de vierde plaats”, vertelde Hilde De Tant.