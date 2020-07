Geen kermissen, buurtactiviteiten of feesten in Pajottenland tot eind augustus: politie en burgemeesters stellen beleidslijn op Amber Gys

29 juli 2020

17u22 0 Gooik De zes burgemeesters en de politiezone Pajottenland hebben in onderling overleg een beleidslijn bepaald voor de volgende vier weken. Dat komt er naar aanleiding van de stijgende vrees voor verdere coronabesmetting in het land.

“In Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik en Pepingen hebben we zeer weinig tot geen probleemgevallen tijdens de voorbije weken”, klinkt het. “Dat willen we voor inwoners en bezoekers van onze unieke regio ook zo houden. We begrijpen dat nationale en lokale richtlijnen een grote impact hebben op de manier waarop we met elkaar omgaan, maar deze solidariteit en verantwoordelijkheid is nodig om een tweede golf te vermijden.” De maatregelen die werden opgesteld gelden tot 31 augustus en worden daarna versoepeld wanneer we in de goede richting evolueren.

Geen buurtfeesten of kermissen

De politiezone en burgemeesters van elke Pajotse gemeente verwachten dat elke burger op de openbare weg en het openbaar domein in het bezit is van een mondmasker zodat het op elk moment kan gedragen worden wanneer dat nodig is. Ook worden alle kermissen, buurtactiviteiten en feesten met catering verboden tot het einde van augustus. Sportactiviteiten zoals wielerwedstrijden, loopwedstrijden en wandeltochten kunnen doorgaan op de manier die werd opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

In de horeca wordt de registratieplicht opgevolgd. De registratieformulieren worden 14 dagen bijgehouden en moeten worden voorgelegd aan contactopsporing en politie. Elke gemeente kan bij een lokale uitbraak een beslissing maken om bijkomende maatregelen te nemen zoals een mondmaskerverplichting of avondklok. Om de situatie op de voet te volgen, worden de besmettingen door de medische eerstelijnszone geregistreerd. De politie zal sensibiliserend optreden maar ook regulerend indien nodig. Extra ploegen worden ingezet om de toepassing van de veiligheidsvoorschriften op het terrein te volgen.