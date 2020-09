Geen groot feest voor Marc en Carine van café Jona Amber Gys

10 september 2020

16u43 1 Gooik Drie keer pech voor uitbaters Marc (59) en Carine (54) van Sportcafé Jona in Leerbeek (Gooik). Dit jaar was het koppel van plan om drie keer feest te vieren in één dag: twee verjaardagen en het 10-jarig bestaan van café Jona met hen als uitbater. Het coronavirus heeft daar echter een stokje voor gestoken.

Marc en Carine baten al 10 jaar Sportcafé Jona uit in het hartje van Gooiks deelgemeente Leerbeek. Ze hadden hiervoor echter helemaal geen ervaring in de horeca. “Maar we zijn het hier snel gewoon geworden”, vertellen ze. “De vaste klanten van de vorige uitbater kwamen nog terug en daar hebben wij nu ook al een mooie band mee kunnen opbouwen.” Voor hun 10-jarige bestaan wilden ze een groot feest geven, maar daar heeft het coronavirus een stokje voor gestoken. Het feest zou ook net samenvallen met de verjaardagen van de twee uitbaters. Marc wordt er net 60 en Carine 55. “Een groot feest komt er nog wel hoor, maar dan nadat alles van dat coronavirus achter de rug is. Binnenkort kunnen we nog eens extra feestvieren, want over drie jaar zijn we ook nog eens 40 jaar getrouwd!” Nog een tegenvaller is het afgelasten van de jaarlijkse kermis in Leerbeek, die normaal ook zou samenvallen met het mosselfestijn van Sportcafé Jona. “Dit alles bij elkaar is enorm jammer”, gaan ze verder. “Maar is het gewoon niet te doen om zoiets in deze periode veilig te kunnen organiseren.”