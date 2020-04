Geen Gooikoorts dit jaar door coronacrisis: organisatie werkt aan alternatief programma Bart Kerckhoven

18 april 2020

14u22 0 Gooik Het internationaal folkfestival Gooikoorts in Gooik zal dit jaar niet plaatsvinden. Dat laat organisator Muziekmozaïek weten. Het evenement lokt elk jaar duizenden folkliefhebbers.

De Nationale Veiligheidsraad liet deze week al weten dat massa-evenementen tot en met 31 augustus niet toegelaten zijn en daarom beslist de vzw Muziekmozaïek om Gooikoorts niet te laten doorgaan. Het festival was gepland van 2 tot en met 5 juli. “We hebben de logische beslissing genomen om ons Folkfestival Gooikoorts dit jaar niet te laten doorgaan en volop in te zetten op een nieuwe editie volgend jaar”, klinkt het. “De gezondheid en veiligheid van festivalgangers, van artiesten, van crew, van vrijwilligers is onze eerste prioriteit.”

De organisatie werkt wel aan een alternatief programma. “Dit betekent nog niet dat het een zomer zonder Muziekmozaïek wordt. Met de hele ploeg zijn we bezig om een alternatief zomerprogramma uit te werken, waarbij we Folk en Jazz volop aanwezig laten zijn, en we onze muzikanten niet in de kou laten staan. Meer info hierover volgt in de loop van de komende dagen en weken.”