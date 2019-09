Geen éénrichtingsverkeer meer rond de sporthal Koornmolen Proefproject stopgezet en terug naar oude situatie Marc Colpaert

03 september 2019

Vijf nieuwe uitwijkstroken moeten er voor zorgen dat het doorgaand verkeer zo goed als geen hinder ondervindt rond de gemeentelijke sporthal De Koornmolen in Gooik. Enkele maanden terug werd door de gemeente nog een nieuwe verkeerssituatie in het leven geroepen rond de sportsite Koornmolen, maar teveel mensen vonden dit maar niets. Dus heeft de gemeente Gooik beslist op vraag van de inwoners om het pas sinds enkele maanden ingevoerde éénrichtingsverkeer in de Processiestraat en de Wolvenstraat ongedaan te maken. “Het ging hier duidelijk om een proefopstelling in deze twee straten. Dat hebben wij vanaf het begin duidelijk gemaakt. Heel wat bewoners waren niet blij met deze situatie dus hebben wij beslist om terug te keren naar het oude model, met als extra aanvulling een vijftal nieuwe uitwijkstroken. Dit moet er voor zorgen dat het doorgaand verkeer zo goed als probleemloos verloopt rond ons sportcentrum”, weet burgemeester Michel Doomst(CD&V) ons te vertellen.