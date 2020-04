Geen coronabesmettingen in woonzorgcentrum Strijland: “Wat we hoopten, is werkelijkheid geworden” Amber Gys

13 april 2020

09u41 0 Gooik Zowel de bewoners, als de personeelsleden van het woonzorgcentrum Strijland-Gooik testten allemaal negatief op het coronavirus. “Een opluchting”, zegt hoofdverpleegkundige Gaby.

De bewoners en personeelsleden werden vorige week getest op het coronavirus waarna afgelopen zaterdag de resultaten bekend werden gemaakt. Niemand in het woonzorgcentrum in Strijland lijkt besmet met het virus. “Wat we al een hele tijd hadden gehoopt, is nu eindelijk werkelijk geworden én bevestigt door de resultaten”, aldus hoofdverpleegkundige Gaby. “We hebben tot nu toe het coronavirus buiten onze muren kunnen houden. Dat zal zijn dankzij onze oplettendheid aangezien we al vanaf dag één werken met maskers en alles steeds ontsmetten.”

Het woonzorgcentrum in Strijland behoorde tot één van de eerste rusthuizen die testkits toebedeelt kregen. “En we zijn overtuigt dat die loting willekeurig is gebeurd. We blijven hier koste wat het kost ons best doen voor alle mensen hier om te zorgen dat het virus hier buiten blijft.”

Meer over Gaby

Strijland

samenleving

Strijland-Gooik

mensen

ouderen