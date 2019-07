GC De Cam wordt omgevormd tot participatieschuur (en jij mag ook jouw mening geven) Michiel Elinckx

12 juli 2019

De gemeente Gooik organiseert drie denksessies in GC De Cam.

GC De Cam wordt even de participatieschuur. Op maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 augustus worden er denkavonden gelanceerd. Alle Gooikenaars mogen hun zegje doen over de toekomst van de gemeente. Iedere avond heeft ook een thema. Op 26 augustus gaat de avond over welzijn en zorg. Een dag later over woonbeleid, natuur en milieu. Tot slot is er, op woensdag 28 augustus, een infomoment over vrijetijdsbeleid. Alle participatie-avonden starten om 19.30 uur. Inschrijving en info vind je op de gemeentelijke website.