G-voetballers van K.V. Kester-Gooik spelen voortaan in juiste clubkleuren Tom Vierendeels

03 december 2019

20u23 0 Gooik De G-voetballers van K.V. Kester-Gooik trainen en spelen voortaan allemaal in dezelfde uitrusting van de Gooikse voetbalploeg. Het is een nieuwe stap in de verdere integratie van de G-ploeg in de werking van Kester-Gooik. De ploeg telt momenteel 25 leden, zowel jongens als meisjes van verschillende leeftijden.

De 25 spelers en speelsters van de Gooikse G-voetbalploeg hebben deze week hun blauw-zwarte uitrusting gekregen, uniform aan die van de andere ploegen binnen de club. De G-ploeg is sinds begin vorig seizoen geïntegreerd binnen de club en met succes. Momenteel maken 25 personen ouder dan tien jaar met een beperking deel uit van de ploeg terwijl het aantal aanvragen tot lidmaatschap veel hoger ligt. Meer spelers toelaten zou niet meer doenbaar zijn.

Een speciale G-voetbalcompetitie bestaat bij ons in tegenstelling tot andere provincies nog niet. De spelers trainen een keer per week, zowel binnen als buiten en nemen voorts deel aan tornooien in binnen- en buitenland. Zo vertrekt binnenkort een delegatie richting Luxemburg. In sommige gevallen nemen ook spelers van de eerste ploeg van Kester-Gooik deel aan de wedstrijden. Enkele spelers mochten dit jaar in Abu Dhabi ons land vertegenwoordigen op de Special Olympics.