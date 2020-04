G-bloezers geven na de coronacrisis drie gratis optredens weg over heel Vlaanderen Amber Gys

20 april 2020

10u06 2 Gooik Na de coronacrisis geven de G-Bloezers drie gratis optredens weg over heel Vlaanderen. Dit aan drie winkels, ziekenhuizen, rusthuizen, transportfirma’s,… kortom iedereen die nog steeds aan het werk is in deze crisis.

“Vanuit de G-bloezers willen wij iedereen bedanken die nog steeds aan het werk is. Het gemis naar een goed feestje is bij de meesten onder ons waarschijnlijk groot. Dit is bij de G-bloezers niet anders”, aldus voorzitter Eric Van Snick. “Omdat wij de mensen die nog steeds aan het werk zijn eens in de bloemetjes willen zetten, hebben wij een missie.”

Hoe maak je kans? Reageer op het bericht op de Facebookpagina van de G-Bloezers met de naam van je bedrijf/ziekenhuis/rusthuis,… ( vergeet ook het adres niet). Zorg dat zoveel mogelijk mensen jouw reactie liken want op 3 mei ronden ze af. De 3 bedrijven of winkels of ziekenhuizen met de meeste likes winnen.