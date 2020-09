G-bloezers geven concert aan woonzorgcentrum Armonea Eyckenborch Amber Gys

20 september 2020

15u59 2

De G-bloezers, een groep enthousiaste muzikanten bestaande uit blazers en slagwerkers, zijn bij het brede publiek gekend om hun optredens vol toffe en leuke ambiance muziek. Ook zij missen de tijd waarin feestjes organiseren heel gewoon was. Het orkest wil nu vooral alle mensen bedanken die tijdens en na de lockdown het beste van zichzelf geven in ziekenhuizen, woon-zorgcentra, bedrijven en winkels. Hiervoor werden er drie optredens weggegeven aan de winnaars van een ludieke wedstrijd op de Facebookpagina van de G-bloezers. Afgelopen zondag was het de beurt aan de eerste winnaar. WZC Eyckenborch kon genieten van een sterk staaltje muziek, en het entousiasme was duidelijk te zien bij bewoners én personeel. Binnenkort volgen nog gelijkaardige optredens bij vzw De Okkernoot in Vollezele (Galmaarden) en WZC het Prieelshof in Oordegem.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.