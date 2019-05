Frans Peetermans, de Gooikse ‘dialectenman’, is niet meer Marc Colpaert

28 mei 2019

17u29 2 Gooik Frans Peetermans uit Gooik was al een tijdje ziek en is deze week overleden, hij werd 79 jaar oud. Hij was een heel belangrijke medewerker van de Heemkundige Kring uit Gooik en schreef tal van artikels voor deze vereniging en zelfs twee boeken over dialecten.

Meer dan 30 jaar was hij onderwijzer in de Gooikse jongensschool. Via een werk van zijn dochter Kristien over dialecten, begon hij met zijn immens werk over het Gooikse dialect, dat uitmondde in 2 boeken hierover: Guuks (1995) en Guuëks2 (2002). Daarna schreef hij nog verschillende werken voor de Heemkundige Kring, zoals ‘Café in, café uit’, ‘Op de vlucht en Vluchten’. Ook aan de recentste uitgave van deze vereniging ‘Oude werktuigen uit Gooik en omgeving’ werkte Frans nog mee, ondanks zijn toen al wankele gezondheid.

“Frans is voor ons een heel belangrijke medewerker geweest, via zijn artikels en boeken voor de Heemkundige Kring van Gooik. En dan specifiek wat het Gooikse dialect betreft is hij de grote man, en niet alleen in Gooik, maar ook in het hele Pajottenland. In 2000 heeft hij ook de Cultuurparel van Gooik gekregen voor zijn verdiensten op cultureel en dan vooral heemkundig vlak. Wij gaan hem heel hard missen”, vertelde voorzitter Jean-Paul De Loecker. Op zaterdag 1 juni om 10 uur wordt in de Sint-Niklaaskerk in Gooik afscheid genomen van Frans.