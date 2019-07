Frans en Marie-Louise vieren 60 jaar huwelijksgeluk Marc Colpaert

25 juli 2019

12u07 2

Frans Muylle en Marie-Louise Tielemans, woonachtig in Gooik, hebben hun 60ste huwelijksverjaardag gevierd. Het koppel gaf elkaar het jawoord in een kerk in Anderlecht in 1959. De ouders van Marie-Louise hadden een café in Anderlecht en Frans, afkomstig uit Staden, kwam er na zijn werk in het slachthuis geregeld een pintje pakken. Zo leerden deze twee mensen elkaar kennen en na hun trouw werden Rudi, Johnny, Claudine en Danny geboren. Frans bleef werken als ‘uitbeender’ in het slachthuis, Marie-Louise zorgde voor het huishouden en de vier kinderen. Vandaag genieten ze met volle teugen van hun verdiend pensioen. Samen met de hele familie werd er een groot feest georganiseerd in de zaal Parecia in Leerbeek.