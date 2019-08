Franky en Ilse winnen gouden pareltje

Marc Colpaert

16 augustus 2019

18u14 0

Franky Vandenkerckhof en Ilse Declercq uit Galmaarden waren de gelukkige winnaars van de gouden parel tijdens het Parelfeest in het centrum van Gooik. Het was al voor de 31 ste keer dat de pareltjesworp doorging voor het gemeentehuis van Gooik. De mensen konden enkele prijzen winnen waaronder de hoofdprijs een gouden pareltje. “Wij hebben dit jaar al heel wat geluk gehad, want begin dit jaar won Ilse al het gouden Pauwelbroodje in Galmaarden en nu win ik dit gouden pareltje in Gooik, het kan niet meer op”, lachte Franky. Het was nog maar de tweede maal dat ons koppel naar de pareltjesworp kwam.