Finse piste krijgt slimme verlichting Marc Colpaert

25 juli 2019

15u53 2

De Finse piste ter hoogte van het gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen in Gooik zal in de toekomst apart kunnen verlicht worden. De volgende maanden wordt er werk gemaakt van een aparte verlichting voor de Finse piste in het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen. Deze realisatie kadert in de investeringssubsidie van 164.613 euro voor bovenlokale sportinfrastructuur die het Autonoom GemeenteBedrijf Gooik eind 2017 kreeg toegewezen voor onder meer de relighting van de sporthal, de aankoop en plaatsing van een veiligheidskooi voor discus en een hoogspringstand, die allemaal uitgevoerd werden in 2018 en 2019.

“Nu zullen we de Finse piste in de toekomst apart kunnen verlichten. Zo zal er gewerkt worden met bewegingssensoren en zal de verlichting in zones en tijdsgebonden aan- en uitgezet worden. De verlichting kan tijdens de wintermaanden ’s ochtends aangezet worden voor ouders en kinderen die gebruikmaken van de Finse piste om vanaf de parking naar de achterliggende school te gaan. De verlichting op de atletiekpiste zal dan ook gerichter ingeschakeld kunnen worden tijdens de trainingsmomenten van de gebruikers”, vertelde sportschepen Gunther De Wilde(CD&V).