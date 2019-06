Fiets- en wandelcafé moet nog meer volk naar Paddenbroek brengen Marc Colpaert

13 juni 2019

11u06 2

Een nieuw fiets- en wandelcafé in het educatief centrum Paddenbroek in Gooik moet er voor zorgen dat nog meer mensen de weg naar dit prachtig stukje natuur vinden. Ondertussen schieten de werken aan het centrum goed op en is een firma bezig met het plaatsen van de glazen stolp over het gebouw. Tevens komen er nog 400 zonnepanelen op het dak. De vergaderzalen, de polyvalente zaal, de keuken en bakoven moeten tegen eind dit jaar klaar zijn. Volgend jaar kan men er paalkamperen, men gaat er een oude tram plaatsen en er komen twee camperplaatsen voor mobilhomes. Voor de vakantie moet het gebouw wind- en waterdicht zijn. De opening van Paddenbroek is pas voorzien tegen eind dit jaar.

Het educatief centrum De Paddenbroek was ooit een vierkantshoeve waarvan het oudste deel in 1927 gebouwd werd. De ‘jongste’ delen dateren intussen van 1937. De gemeente is nu gestart met een heuse renovatie van deze hoeve door het plaatsen van een glazen bouwwerk over de restanten van de oude hoeve. Concreet werd deze hoeve ondertussen tot op de ruwbouw ontmanteld, waarna een metalen kader rond de bestaande muren werd geplaatst. “Ze zijn zopas gestart met het plaatsen van het glas en het is de bedoeling dat de vroegere hoeve, waarvan vandaag nog enkele muren overeind staan, in een glazen stolp opgetrokken wordt. Zo krijgt Paddenbroek een waterdichte schil en een overdekte ruimte, maar die nog altijd een ongehinderd uitzicht over de mooie omgeving biedt”, zegt de verantwoordelijke schepen Christa Dermez(CD&V) ons. Binnen de oude ruwbouw worden dan weer enkele ruimtes optimaal geïsoleerd, zodat ze als kantoor- of als polyvalente ruimte kunnen gebruikt worden. Onder meer Pajo-Power zal hier een plaatsje krijgen. Door gebruik te maken van de glazen stolp, moet dat de noodzaak tot verwarmen beperken tot enkele kernen binnen het gebouw. Zo worden enkele niet-geklimatiseerde tussenruimtes gecreëerd, waar het vooral in de tussenseizoenen goed vertoeven zal zijn.

Op de benedenverdieping langs de achterkant komt het fiets- en wandelcafé van Paddenbroek, iets helemaal nieuw in dit concept. De gemeente is ondertussen op zoek naar een uitbater voor dit café. “Het café en het terras met zicht op de mooie natuur in Paddenbroek moet één van de vele trekpleisters worden van Paddenbroek. Daarom gaan we ook op zoek naar een uitbater die niet alleen cafébaas is, maar die tevens de mensen met raad en daad bijstaat, om van dit fiets- en wandelcafé iets moois te maken”, zegt Dermez.

Nog enkele nieuwigheden voor de komende maanden zijn een echte oude tram die op het terrein - kort bij de vroegere tramroute - zal geplaatst worden en ingericht zal worden als een soort natuurlabo. Men zal tevens in Paddenbroek kunnen paalkamperen. Her en der achter het gebouw zal men enkele platformen bouwen, waar de mensen dan hun tentje kunnen op plaatsen. “Al is het niet de bedoeling dat wij van Paddenbroek een kampeerterrein gaan maken”, verduidelijkt de schepen. Naast het sanitair blok komt er langs de buitenkant nog twee camperplaatsen voor mobilhomes. De gemeente hoopt met al deze vernieuwingen nog meer mensen naar dit educatief centrum van het Pajottenland te krijgen.