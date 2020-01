Ferm deelde 75 deurmatten uit aan haar leden Marc Colpaert

27 januari 2020

Afgelopen weekend deelde Ferm afdeling Gooik niet minder dan 75 deurmatten uit aan haar leden, ter ondersteuning van hun nieuwe naam. Sinds kort staat de KVLV Gooik immers bekend als ‘Ferm’, een leuke naam volgens vele vrouwen. Ferm is een inspirerend netwerk, door vrouwen gedragen. Ze brengen veelzijdige activiteiten en ervaringen om te koesteren. “ Wij hebben al onze leden, dat zijn er 75, een deurmat als geschenk gegeven. Sommige werden aan huis geleverd, andere hebben wij overhandigd tijdens onze nieuwjaarsreceptie in de Niko in Gooik”, vertelde voorzitter Ingrid Verbrugghe. Ze hoopt tevens dat nog meer vrouwen bij hun ‘ferme’ vereniging komen aansluiten.