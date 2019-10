Femma Oetingen bestaat 50 jaar en dat verdiende een feestje Marc Colpaert

02 oktober 2019

11u01 2

Bij Femma Oetingen was het feest want deze vereniging bestaat 50 jaar en dat werd gevierd in een zaaltje in de Dorpsstraat in Gooik. Vandaag heeft Femma Oetingen een kleine honderd leden en worden er tal van activiteiten georganiseerd. Dit kan gaan van bloemschikken over koken en informatielessen tot zelfs samen uitstappen maken. Twee vrouwen die mee aan de wieg stonden 50 jaar geleden waren er nu ook nog bij, namelijk Marieke Blondiau en Lucienne Paternoster. Gezien de vele leden is het bestuur op zoek naar nog enkele dames om hun team te komen versterken. Het feestje werd afgesloten met een etentje, een drankje en een streepje muziek. Een goed begin voor een nieuwe periode van 50 jaar.