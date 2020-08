Feestzaal Ter Heyde heeft na 25 jaar een nieuwe uitbater gevonden Amber Gys

19 augustus 2020

10u26 3 Gooik In Gooik werd enkele jaren geleden bekend gemaakt dat feestzaal Ter Heyde over te nemen stond. Na grondig te zoeken naar een overnemer, mag Johannes Gérardy de fakkel overnemen van eigenaar André Tiels. Vanaf zondag kan er opnieuw genoten worden van een lunch op een veilige en ‘coronaproof’ manier.

Feestzaal Ter Heyde in Kester (Gooik) is al tientallen jaren een vaste waarde in het Pajottenland. De feestzaal heeft een capaciteit van 220 zitplaatsen mét een terras en tuin om tot rust te komen. Na 25 jaar Ter Heyde te hebben gerund, zocht eigenaar André Tiels al sinds 2017 een overnemer voor de feestzaal. Na enkele positieve gesprekken mag Johannes Gérardy van Flavour’It catering zich sinds 1 augustus de nieuwe uitbater van Feestzaal Ter Heyde noemen. Flavour’It werd in 2012 opgericht door Johannes in Sint-Pieters-Leeuw. Hij startte in bijberoep als kok aan huis en groeide doorheen de jaren verder uit tot een volwaardige event-cateraar voor particulieren en bedrijven. Vanaf zondag 23 augustus kan er iedere zondagmiddag in de feestzaal of op het​ terras genoten worden van keuken van Flavour’It. Op een veilige manier kan er in bubbels genoten worden van een 4- of 5-gangen lunch. Reserveren is mogelijk via de website van Ter Heyde.