Feest op de top van de Kesterheide Marc Colpaert

10 oktober 2019

12u27 4 Gooik De bewoners van de Kesterheide vierden hun zesde buurtfeest samen in de gebouwen van de Heideruiters in Kester.

De buren van de Heidestraat, de Kesterweg en de Berghomstraat in totaal een zeventigtal personen kwamen naar het buurtfeest. “Wij hebben gezorgd voor een lekkere barbecue, een streepje muziek en gezellig samen genieten van dit feest, want buren zijn toch wel belangrijk in onze samenleving”, vertelde Luc Simon.

Het feest op de top van de Kesterheide liep uit tot in de vroege uurtjes.