Feest met Jeannine en Victor in zaal Parasol Marc Colpaert

27 augustus 2019

15u00 2

Victor Ronsijn en Jeannine Penne uit Gooik vierden met een hoop vrienden en familie hun gouden huwelijksverjaardag in zaal Parasol in Zottegem. Ze liepen mekaar toevallig tegen het lijf op een kermis in Pepingen, de vonk sloeg over en wat later waren ze getrouwd. Enige tijd later werden hun kinderen Rudy en Sandy geboren, die op hun beurt zorgden voor twee kleinkinderen. Victor werkte vele jaren in de grafische sector, Jeannine werkte meer dan 30 jaar bij Satcom in Kester. Vandaag genieten ze van hun pensioen en gaan nog regelmatig eens dansen in zaal Parasol in Zottegem.