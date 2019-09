Feest met de buren in de Koekoekstraat Marc Colpaert

25 september 2019

In totaal 63 personen zakten af naar de balletzaal in het centrum van Gooik voor het jaarlijks buurtfeest. De bewoners van de Koekoekstraat hadden tevens de bewoners van de Paddenbroekstraat en enkele mensen uit de Wijngaardstraat uitgenodigd. Ze kregen balletjes in tomatensaus of stoofvlees voorgeschoteld, aangevuld met de nodige drankjes. Er werd die avond een gezellige quiz georganiseerd met vragen over hun gemeente en Willy Vanderbiest en Johan De Muylder kwamen enkele liedjes zingen. Ook burgervader Michel Doomst zelf inwoner van de Koekoekstraat, was van de partij.