Feest bij gouden Eliane en Gustaaf Marc Colpaert

15 oktober 2019

Gustaaf Van Laethem en Eliane Van Eeckhoudt uit Leerbeek vierden hun gouden huwelijksverjaardag samen met familie en vrienden in de zaal Parecia in Leerbeek. Tijdens de kermis in Kester leerden ze elkaar kennen in de spiegeltent Laroche, werden verliefd en trouwden enige tijd later. Vandaag meer dan 50 jaar later zijn ze nog steeds een paar. Ondertussen groeide de familie verder uit met hun kinderen Danny en Dirk en deze zorgden op hun beurt voor drie kleinkinderen. Gustaaf begon ooit te werken als kunstsmid maar werd later leerkracht in het Don Bosco in Halle. Eliane ging van start in een kartonfabriek en werkte ook nog 35 jaar in het Woon-zorgcentrum Zonnig Huis in Halle. Vandaag genieten ze samen van hun pensioen en Gustaaf is nog steeds actief als boogschutter bij een plaatselijke club.