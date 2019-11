Federale Politie doet huiszoekingen in Gooiks gemeentehuis en bij gemeentesecretaris Tom Vierendeels

22 november 2019

18u03 0 Gooik Speurders van de federale politie hebben donderdag huiszoekingen uitgevoerd bij zowel de gemeentesecretaris zelf als in het gemeentehuis. Daarbij werden verschillende zaken in beslag genomen. Het gaat om een uitloper van het gerechtelijk onderzoek na de audit die mogelijke onregelmatigheden aan het licht bracht.

“De CDBV, de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit, heeft in het kader van een onderzoek op donderdag een aantal huiszoekingen uitgevoerd bij de gemeentesecretaris en in het gemeentehuis”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. Het CDBV onderzoekt onder meer belangenvermenging en verduistering op het gebied van overheidsopdrachten, subsidies, vergunningen en erkenningen. “Het gaat om een gerechtelijk onderzoek dat door het parket gevorderd werd na een audit over mogelijke onregelmatigheden. Bij de huiszoekingen van donderdag werd een aantal documenten en informaticadragers in beslag genomen voor verdere analyse.”

Begin 2018 overhandigde Audit Vlaanderen een doorlichting over de gemeente Gooik aan het parket Halle-Vilvoorde. De doorlichting kwam er na een klacht tegen de gemeentesecretaris. Uit de audit bleek dat er mogelijk gefraudeerd werd binnen de gemeente.

Moeder van secretaris

Details werden nooit vrijgegeven, maar eind 2018 kon nieuwswebsite Apache het dossier wel inkijken. Daaruit bleek dat de gemeente tussen 2007 en 2016 voor 31.000 euro aan schuimwijn bij het bedrijfje van de moeder van de toenmalige gemeentesecretaris had gekocht. Prijsoffertes zouden bij te weinig bedrijven aangevraagd zijn en hij had zich niet mogen bezighouden met deze dossiers aangezien er familie betrokken was.

Ook kregen sponsors van een volleybalclub waarin de secretaris actief was een voorkeursbehandeling voor gemeentecontracten. Tot slot werd ruim 10.000 euro gefactureerd aan twee bedrijfjes waarin de gemeentesecretaris bestuurder of aandeelhouder is. Bij de keuze om iets aan te kopen bij een ‘eigen bedrijf’ is er altijd sprake van partijdigheid. De auditeurs zagen bovendien nog andere inbreuken op de wetgeving rond overheidsopdrachten en ze hebben “onweerlegbare vermoedens van belangenvermenging”.

Burgemeester Michel Doomst (CD&V) heeft wel altijd al benadrukt dat nergens uit het onderzoek blijkt dat de man zich persoonlijk verrijkt. Hij werd intussen benoemd tot algemeen directeur van de gemeente, maar kreeg wel al een tuchtstraf en verloor drie maanden wedde.