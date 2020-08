Familie viert 100ste verjaardag van Binette aan het raam van woonzorgcentrum: “Groot feest gaat later wel door” Amber Gys

03 augustus 2020

15u38 0 Gooik Op maandag 3 augustus vierde Binette Decrem in het woonzorgcentrum Mater Dei in Pepingen haar 100ste verjaardag. Door de huidige coronamaatregelen kon er echter geen groot feest plaatsvinden. De familie kon via het raam wel contact houden met elkaar.

Barbara Binette Decrem - Binette voor zowat iedereen die haar kent - groeide samen met haar vier zussen en broer op in Anderlecht. Ze hielpen hun ouders steeds met de groenteteelt op de boerderij. Op haar 24ste (11 oktober 1944) stapte ze in het huwelijksbootje met Maurice De Crick en kregen samen drie kinderen (Daniël, Raymonde en Guido). Haar man had destijds al twee zonen (Roger en Willy).

Door de jaren heen zorgden hun kinderen voor een totaal van 13 kleinkinderen en een boel achterkleinkinderen. Enkele jaren na de trouw besloten ze om in de Winnepenninckstraat in Leerbeek te gaan wonen, in het ouderlijk huis van Maurice. Vijf jaar geleden besloot ze om naar woonzorgcentrum Mater Dei in Heikruis te verhuizen. Daar werd ze afgelopen maandag 100 jaar. “Een groot feest kan nog niet door de huidige maatregelen, maar dat gaat later wel door”, klinkt het bij de familie. De familie kon via het raam naar hun mama en oma zwaaien om ze op die manier nog een gelukkige verjaardag te wensen. Binette kon ook rekenen op felicitaties van Gooiks burgmeester Michel Doomst.