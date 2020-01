Extra stukje fietspad in Processiestraat nog niet voor direct: Gooik teruggefloten door vrederechter

Marc Colpaert

07 januari 2020

15u35 0 Gooik De onteigeningsprocedure voor het fietspad in de Processiestraat is door het vredegerecht afgewezen wegens onwettigheden. Het ziet er naar uit dat de procedure opnieuw moet worden ingediend en dus zullen de fietsers nog maanden moeten wachten voor dit extra stukje fietspad er ligt.

Sinds begin 2017 ligt er ter hoogte van de Processiestraat in Gooik een fietspad. Over een afstand van enkele honderden meters moest er een onteigeningsprocedure opgestart worden omdat de eigenaar van een stuk grond niet akkoord ging met de prijs die de gemeente wilde betalen. Ondertussen werden er al heel wat gesprekken gevoerd, maar is er vandaag nog steeds geen witte rook. Eind vorig jaar deed het vredegerecht een uitspraak in deze zaak. “In navolging daarvan, heeft het vredegerecht bij vonnis van 23 december 2019 het verzoek tot onteigening van de gemeente Gooik wegens onwettigheid afgewezen”, vertelt Gerda Persoons, eigenaar van de grond. “De vrederechter heeft vastgesteld dat de gemeente in het beheer van dit onteigeningsdossier een aantal plichten van behoorlijk en respectvol bestuur naast zich heeft neergelegd en best wel slordig te werk gegaan is in dergelijk delicaat dossier”, vult Gerda aan.

Niet helemaal volgens het boekje

De vrederechter stelt ook dat het duidelijk is dat in het kader van huidige onteigeningsprocedure een aantal regels van correct bestuur met de voeten getreden werd. “Dit is een spijtige zaak in een dossier waarin de verkeersveiligheid van de fietser en voetganger nagestreefd werden en op deze manier op de helling gezet worden”, klinkt het verder.

Ondertussen kreeg ook burgemeester Michel Doomst (CD&V) een afschrift van het vonnis. “Er zijn blijkbaar zaken gebeurd die niet helemaal volgens het boekje waren. Zo moesten we bepaalde brieven aangetekend versturen, wat we niet gedaan hebben. Dat is natuurlijk spijtig, want zo moeten de fietsers nog langer wachten op hun veilig fietspad. Daarnaast heeft deze zaak ons al meer geld gekost dan wat voorzien is voor de aankoop van het stuk grond”, besluit de burgemeester. De gemeente zal nu een nieuwe procedure in gang zetten.