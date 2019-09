Er komen nog fietsstraten en zelfs een fietsplan in Gooik Marc Colpaert

19 september 2019

20u07 2

De gemeente Gooik is van plan om volgend jaar uit te pakken met een fietsplan voor Gooik. De kans is dan ook uitermate groot dat na de eerste fietsstraat in Paddenbroek er nog meer van deze straten gaan bijkomen. Sinds kort is het officieel, in de Paddenbroekstraat hebben de fietsers een streepje voor op de wagens. Dit werd nog eens zeer duidelijk gesteld door grote pictogrammen die zopas op de Paddenbroekstraat werden aangebracht. “Wij gaan heel binnenkort aan een studiebureau vragen om een globaal fietsplan op te stellen voor onze gemeente. Door de omschakeling naar een fietsstraat in de Paddenbroekstraat kregen wij van vele mensen te horen, dat dit in hun straat ook leuk zou zijn. Natuurlijk kunnen wij niet de helft van onze gemeente vol fietsstraten leggen, maar het gaat zeker niet bij die ene blijven. Waar het niet kan is het nog steeds mogelijk om fietssuggestiestroken aan te leggen”, zei eerste schepen Simon De Boeck(CD&V).