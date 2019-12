Enkele buren plaatsten hun warmste kerststal voor het goede doel Dat bracht 250 euro op Marc Colpaert

23 december 2019

Stefanie, Fabian, Andy, Annick, Greet en hun kinderen uit de Letterbeekstraat in Gooik maakten samen een mooie kerststal en nodigden alle buren uit voor een drankje en een hapje. Dit bracht 250 euro op voor ‘Kom op tegen Kanker’. Enkele buren uit de Letterbeekstraat kwamen met het idee om dit jaar samen een mooie kerststal te plaatsen in hun straat. “Wij hebben alles zelf gemaakt tot zelfs de figuurtjes in de kerststal. Daarnaast wilden we ook onze buren en vrienden mee betrekken in dit verhaal en dus nodigden wij iedereen uit om iets te komen drinken. De opbrengst gaat dan in het kader van De Warmste Week naar de vereniging ‘Kom op tegen Kanker(KOTK)’ “, vertelde Stefanie De Smedt. Zopas kon Stefanie ons melden dat hun actie 250 euro heeft opgeleverd, geld dat zal gestort worden op de rekening van KOTK. “Wij hebben op onze manier toch getracht ons steentje bij te dragen”, besluit Stefanie.