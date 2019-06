Emotioneel kippenvelmoment voor Mo bij aftrap finale van benefietwedstrijden, die dienen om zijn dure knieprothese te betalen Marc Colpaert

03 juni 2019

14u25 0 Gooik Mo De Mooter (35) kreeg het emotioneel heel hard te verduren tijdens de benefietwedstrijden op de terreinen van SK. Oetingen. De hele gemeente liet zijn hart zien voor deze jongeman, die op 35 jarige leeftijd een deel van zijn rechterbeen verloor.

Tijdens verbouwingswerken bij hem thuis kreeg Kristof (Mo) De Mooter (35) vorig jaar een muur over zich heen, een ongeval met zware gevolgen. Kristof verloor immers een deel van zijn rechterbeen en is vandaag nog steeds aan het revalideren in het ziekenhuis van Pellenberg. Zijn zus Mieke, vele vrijwilligers en zijn voetbalvrienden van VC ‘t Groenewoud, waar Mo ooit nog bij speelde, organiseerden een voetbaltornooi waar 20 ploegen aan deelnamen, om de dure medische kosten voor een knieprothese, mee te helpen betalen. “Ik had nooit gedacht dat zoveel mensen naar hier zouden komen. Ik word er zelfs heel erg emotioneel van: al die mensen zijn hier gewoon voor mij... Het moeilijkste moment - waar ik echt heel even kippenvel van kreeg - was toen ik symbolisch de aftrap mocht komen geven van de finalewedstrijd tussen de ploegen van VC ‘t Groenewoud en ZVC Toeternitoe”, vertelde Mo met een krop in de keel. Uiteindelijk won VC’ t Groenewoud de finale en kreeg Mo nog een gesigneerd truitje van alle spelers als aandenken.