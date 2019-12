Elise en Eva openen hun multidisciplinaire groepspraktijk MINT

Marc Colpaert

09 december 2019

12u09 4

Elise Flamend en Eva Binst openden zopas samen met enkele collega’s hun multidisciplinaire groepspraktijk MINT, gelegen langs de Edingsesteenweg 11 in Gooik. De bedoeling is dat mensen bij hen terecht kunnen voor kinesitherapie, psychologie, logopedie, personel coaching, loopbaanbegeleiding en zelfs groepslessen fifty fit en yoga. In hun polyvalente zaal kunnen tot 15 mensen terecht voor groepslessen.

Elise en Eva studeerden allebei kinesitherapie in Gent en bij hen groeide het idee om met deze groepspraktijk van start te gaan. “Wij wilden vooral een totaal plaatje aanbieden aan de mensen. Daarom werken we met meerdere zorgverstrekkers van verschillende disciplines samen op één locatie. Bij ons kunnen ze terecht voor heel wat problemen zoals kinesitherapie, psychologie, logopedie, maar ook personel coaching, loopbaanbegeleiding en zelfs groepslessen”, vertelden Eva en Elise. Deze samenwerking onder één dak leidt tot een betere toegang en kwaliteit voor patiënten omwille van het aanbod van een brede, preventieve en gespecialiseerde zorg. MINT geeft zorg op maat door het bepalen van een efficiënte behandelingsstrategie en door hun specialisaties gericht af te stemmen.

In hun praktijk hebben ze tevens een polyvalente ruimte waar groepslessen kunnen gegeven worden. “De capaciteit ligt op ongeveer 10 tot 15 personen, die wij gebruiken bij onze groepslessen. Maar daarnaast is het mogelijk dat andere personen deze ruimte afhuren, dit kan gewoon via de website gebeuren”, verduidelijkt Elise. Vanaf vandaag gaan naast Eva en Elise ook nog Elien, Eva, Sandra, Lotte, Ilse Jannick en Jeroen er aan de slag. Ze bieden een actieve aanpak waarbij zelfcontrole de meest efficiënte en duurzame manier is om de revalidatie te optimaliseren. De zaak is gelegen ter hoogte van de Edingsesteenweg 11 in Gooik. Een afspraak maken kan zowel telefonisch als online via 02/305.71.39 of www.mintgooik.be.