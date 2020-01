Eerste plannen voor nieuwe school De Bron en De Oester klaar, nadruk op natuur blijkt fel aanwezig Tom Vierendeels

29 januari 2020

19u05 2 Gooik De bouw van een nieuwe school in het centrum van Oetingen start begin 2021. Het gemeentebestuur heeft 4,5 miljoen euro uitgetrokken voor het project en de school moet in september 2022 gebruiksklaar zijn. De insteek is duidelijk: de link met het landelijk karakter moet benadrukt worden.

Het Gooikse gemeentebestuur gaat voor de bouw van een nieuwe school in Oetingen in zee met het Brusselse architectenbureau B-ILD. Zowel De Bron als De Oester zullen daar gebruik van maken. Voor de kleuters van Vrije Basisschool De Bron worden voorlopig vier à vijf kleuterklassen op het gelijkvloers voorzien terwijl er zes klaslokalen op de eerste verdieping komen voor de Gemeentelijke Lagere School De Oester. Het gaat om voorlopige plannen van het architectenbureau waarmee ze aan de uitgeschreven wedstrijd deelnamen. “De directies van beide scholen hebben duidelijk gesteld wat zij graag willen zien in de nieuwe school en al die informatie werd door Haviland in een dossier verwerkt”, zegt onderwijsschepen Christa Dermez (CD&V). “Dat dossier werd naar architecten gestuurd voor een wedstrijd. Uit tien deelnemers werd dus B-ILD gekozen voor een samenwerking.”

Klaar tegen september 2022

Maar dat wil dus zeggen dat de plannen nog voorlopig zijn. “Het komende jaar worden die volledig uitgewerkt”, vertelt architecte Kelly Hendriks van B-ILD. “We hopen dat er in het voorjaar van 2021 of zelfs al na het bouwverlof gestart kan worden met de werken. Bedoeling is vooral om alles klaar te hebben tegen september 2022 zodat de leerlingen het nieuwe schooljaar in een nieuwe school kunnen beginnen.”

Aan de lokalen op de eerste verdieping voorzien we dat kinderen heel makkelijk naar buiten kunnen naar een plek waar buitenklassen mogelijk gemaakt worden. Hier kunnen kinderen bijvoorbeeld kruiden kweken. We willen ook een avontuurlijke speelplaats waar ze kunnen ravotten en leren om hout te sprokkelen en elementen te stapelen Architecte Kelly Hendriks van B-ILD

De nieuwbouw komt achter het oude klooster en naast het nieuwe scoutslokaal. “Op die manier hoeft er niets afgebroken te worden en komt de werking van de twee scholen niet in het gedrang”, weet Hendriks. “De stress voor het zoeken en verhuizen naar een tijdelijke huisvesting is hier dus niet aanwezig.”

Buitenklassen

Volgens de eerste plannen trekt B-ILD de kaart van de natuur. “Het moet een dorpsschool worden waarbij de inenting in het dorp ook heel duidelijk is”, klinkt het. “Voor het groene en heel landelijk karakter hebben we de lat en ambitie redelijk hoog gelegd. Het achterliggend landschap moet ook goed te zien zijn vanuit de school. Aan de lokalen op de eerste verdieping voorzien we dat kinderen heel makkelijk naar buiten kunnen naar een plek waar buitenklassen mogelijk gemaakt worden. Hier kunnen kinderen bijvoorbeeld kruiden kweken. We willen ook een avontuurlijke speelplaats waar ze kunnen ravotten en leren om hout te sprokkelen en elementen te stapelen.”

Centrale open ruimte

Nog opmerkelijk is een zeer grote open centrale ruimte. “Van buitenaf zal het opvallen dat er twee delen zijn, een symbolische verwijzing naar de twee scholen”, verklaart Hendriks. “De centrale ruimte moet dan weer verbinden. We hebben een tribunetrap in de plannen opgenomen, de toegankelijkheid naar de verschillende delen is makkelijk en de ruimte moet ook geschikt zijn voor de organisatie van buurfeesten.” Maar het is ietwat een moeilijk project. “Het praktische aspect bij alles wat we doen is heel belangrijk”, geeft de architecte mee. “Kinderen zijn het best geplaatst om te oordelen of iets functioneel is. Als dat niet het geval is, val je na een week al door de mand.”

En ook aan de ouders werd gedacht. “De schoolpoort is een plek waar er veel sociaal contact is”, besluit Hendriks. “Daarom voorzien we ook schuilplaatsen zodat ouders droog kunnen wachten.”