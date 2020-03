Eerste Gooikenaar besmet met coronavirus Amber Gys

06 maart 2020

14u15 78 Gooik In Gooik is de eerste persoon gemeld die besmet is met het coronavirus COVID-19. Dat werd door het Agentschap Zorg & Gezondheid bevestigd aan burgemeester Michel Doomst na labo-onderzoek.

De identiteit van de persoon, noch de woonplaats worden vrijgegeven omwille van privacyredenen. “De persoon in kwestie vertoont matige symptomen en werd in afzondering geplaatst. De familie (partner en kind) zijn niet besmet met het virus en blijven gewoon thuis. Er wordt alles aan gedaan om de persoon op een correcte manier te behandelen. Vermoedelijk zijn de symptomen vastgesteld na een reis in Italië”, vertelt Doomst. Momenteel worden geen extra maatregelen genomen in Gooik. Donderdag raakte al bekend dat een man uit Dilbeek positief testte op het coronavirus.

Waakzaam zijn

Zorg & Gezondheid onderzoekt met wie deze persoon nauw contact heeft gehad. Deze personen zullen door Zorg en Gezondheid gecontacteerd worden. Zij zullen evalueren of deze contacten in isolatie moeten gaan (thuisisolatie) of dat zij, zolang zij geen ziektesymptomen hebben, hun gewone leven en activiteiten kunnen verderzetten met extra waakzaamheid voor koorts of symptomen. In beide gevallen zal Zorg & Gezondheid deze personen regelmatig opvolgen. Bij symptomen zullen zij getest worden op het coronavirus.

Bij mensen die geen nauw contact hebben gehad met deze persoon (bijvoorbeeld omwonenden, contact op straat of in de winkel), is het risico op besmetting uiterst klein. Mensen die ziekteklachten ontwikkelen, hoeven dus niet meteen te vrezen voor corona. Veel waarschijnlijker is dat zij een verkoudheid of griep hebben opgelopen. Zij nemen zoals normaal best contact op met hun huisarts. Het gemeentebestuur volgt de instructies vanuit de overheid op de voet en baseert zich daarvoor op de richtlijnen van Agentschap Zorg & Gezondheid. Voorlopig is het voldoende om waakzaam te zijn en de preventieve richtlijnen te volgen. Meer drastische maatregelen zijn niet nodig.

Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de “veel gestelde vragen” doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen. Burgers kunnen op de website ook per mail hun vragen kwijt of kunnen bellen op het gratis info-nummer 0800 14 689.